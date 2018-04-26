«День чтения» в парке Центра Гейдара Алиева - ФОТО

2018-04-26 22:56 | www.oxu.az | 7

Сегодня в парке Центра Гейдара Алиева прошел грандиозный праздник «День чтения», организованный с целью повышения интереса к книге, развития привычки к чтению и культуры чтения среди детей, совершеннолетних и молодежи, сообщает Oxu.Az.

Книга - источник обогащения и развития, мудрости и совести, истины и милосердия, гуманизма и доброты.

Не читая, человек не развивается, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, не совершенствует свой интеллект, память, внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников.

И если для взрослого человека это больше эмоциональная и моральная составляющая, то ребёнок стремится подражать героям, которые ему симпатичны, воспитывается на произведениях.

Сюжеты литературных произведений становятся сюжетами детских игр. Дети проживают жизнь героев в игре и приобретают их духовный и нравственный опыт.

Значит, если правильно подобрать книги для чтения, можно положительно повлиять на нравственное становление личности ребёнка, сформировать его духовные, патриотические и моральные ценности.

Мероприятие под лозунгом «Давайте вместе читать!» прошло при организации Центра Гейдара Алиева, Министерства образования, Национальной академии наук Азербайджана и «Hədəf Nəşrləri».

«День чтения», нацеленный на повышение у подростков и молодежи интереса к чтению, развития навыков чтения, вызвал большой интерес детей, родителей, преподавателей, общественности города.

В мероприятии приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, директор Управления образования по городу Баку Махаббат Велиева, общественные деятели, представители культуры и науки, творческой молодежи.

Учащиеся более 40 общеобразовательных школ, лицеев и центров искусств показали гостям различные презентации, театрализованные номера, подготовленные на основе художественных произведений, спектакли-пантомимы и другие композиции, порядка 30 издательств и библиотек представили книжную выставку-ярмарку.

Все было очень интересно и познавательно.

А.Б.

