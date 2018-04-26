В связи с Формулой 1 все места в центральных отелях Баку заполнены - Ассоциация

2018-04-26 23:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В связи с гонками Формула 1, которые пройдут в Азербайджане, места во всех центральных отелях Баку полностью заполнены. Об этом сказал в четверг Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (АзТА) Нахид Багиров.

По его словам, места в отелях забронированы на период с 26 по 30 апреля.

"В связи с тем, что Формула 1 является одним из самых интересных, любимых соревнований в мире туристы из различных стран, которые являются болельщиками данного вида спорта приезжают в нашу страну", - сказал председатель АзТА.

Он отметил, что в связи с гонками Формула 1 в Баку будут проведены многочисленные развлекательные мероприятия. Поэтому ожидается, что гости, которые приедут на гонки, во время нахождения в Азербайджане больше времени проведут в Баку, нежели в регионах.