Бешикташ отказался доигрывать матч против Фенербахче

2018-04-26 23:11 | www.oxu.az | 5

Ответный матч 1/2 финала Кубка Турции между Фенербахче и Бешикташем был прерван после того, как фанаты хозяев разбили голову главному тренеру «орлов» Шенолу Гюнешу.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на «football».

Согласно регламенту «канарейкам» должны были присудить техническое поражение, тем не менее, после вмешательства в ситуацию политиков, в том числе президента страны Реджепа Эрдогана, Федерация футбола Турции постановила доиграть матч с 57-й минуты при закрытых трибунах.

В связи с этим руководство Бешикташа провело экстренное совещание, по итогам которого выступило с осуждение этого решения, добавив, что они отказываются доигрывать матч.

Таким образом, теперь Бешикташу грозит техническое поражение со счетом 0:3, а также дисквалификация из Кубка Турции на следующий сезон.

А.Б.

