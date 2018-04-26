В США на нефтезаводе прогремел взрыв (Обновлено)

2018-04-26 23:27 | www.trend.az | 5

23:26 (GMT+4) Около 20 человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Висконсин в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

По словам начальника пожарной службы города Сьюпириор Стива Панджера, предположительно, взорвалась небольшая емкость, в которой была или сырая нефть, или битум.

После взрыва начался пожар. Персонал был эвакуирован. Огонь сначала удалось взять под контроль, но затем он разгорелся повторно.

Он затруднился сообщить данные о состоянии пострадавших. По информации телеканала, в больницы доставлено пять человек, жертв нет.