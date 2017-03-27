КамАЗ врезался в дом на юге Кыргызстана, госпитализированы 28 военных

2017-03-27 21:12 | www.trend.az | 4

Военный КамАЗ с солдатами потерял управление и врезался в дом на юге Кыргызстана: в больницу попали 28 военнослужащих комитета по делам обороны республики, передает РИА Новости со ссылкой на в минздраве республики.

"Двадцать восемь военнослужащих госпитализированы в Кадамжайскую районную больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации", - рассказали в минздраве Кыргызстана.

По предварительным данным, ДТП произошло в городе Кадамжай вечером в понедельник. Бортовой КамАЗ, перевозивший военных, врезался в строящийся дом.

По информации минздрава, в район по линии санавиации направлена бригада врачей Ошской областной объединенной клинической больницы.