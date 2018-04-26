Билл Косби признан виновным в сексуальном посягательстве

2018-04-26 23:38 | www.oxu.az | 4

Американский комик Билл Косби был признан виновным по трем пунктам сексуального насилия.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС.

В 2004 году актер был протестирован на наркотики. Ему также инкриминировали совершение насильственных действий в отношении сотрудницы Темплского университета Андреа Констанд.

80-летний Косби отверг обвинения Андреа Констанд, а его адвокат назвал ее «мошенницей».

Это был второй раз, когда актер предстал перед судом по обвинениям, после того как в июне 2017 года суд присяжных не смог вынести вердикт.

Уильям Генри «Билл» Косби-младший - ветеран стэндап камеди, актер, режиссер, продюсер, сценарист, музыкант. Широкую популярность он получил в 1960-х благодаря телесериалу «Я шпионю».

Выпустил несколько собственных телевизионных шоу. Неоднократно получал премии «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми», является обладателем звезды на Голливудской аллее славы.

А.Б.

