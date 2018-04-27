Помпео до 30 апреля посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман

2018-04-27 00:29 | www.trend.az | 7

Новый госсекретарь США Майкл Помпео сразу после назначения на должность отправляется в первую зарубежную поездку в качестве главы Госдепа. Он посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман, сообщила журналистам в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает ТАСС.

"Госсекретарь Майкл Помпео будет находиться с 26 по 30 апреля с визитом в Брюсселе, Эр-Рияде, Иерусалиме и Аммане, - сказала она. - Госсекретарь намеривается провести встречи с ключевыми союзниками и партнерами во время своей первой официальной поездки".

В Брюсселе Помпео пробудет с 26 по 27 апреля, чтобы поучаствовать в встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Он также встретится с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. На встрече министров, отметила Науэрт, будут обсуждаться приготовления к Саммиту НАТО в июле.