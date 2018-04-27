В Бельгии предложили половую сегрегацию на транспорте

2018-04-27 00:29 | www.oxu.az | 7

В муниципальных выборах в Бельгии этой осенью во второй раз будет участвовать партия «Ислам».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, партия выступает за введение законов шариата при соблюдении требований западной демократии, за ношение женщинами головных платков в любых местах.

А в нынешней предвыборной программе исламисты предлагают ещё и половую сегрегацию в общественном транспорте. В коммуне Моленбек мнения разделились:

«Хорошая идея - отгородить мужчин от женщин в автобусах, - сказал местный житель. - Есть мужчины, которые сексуально домогаются женщин, но есть и женщины, которые пристают к мужчинами».

«Мы строим общество, наводим мосты, объединяем людей, помогаем им делиться своей повседневной жизнью, - сказала член муниципального совета, социалист Анн-Жиль Гори. - Поэтому разделять мужчин и женщин значило бы идти неправильным путем».

В совете этой преимущественно мусульманской коммуны и в Андерлехте по два места занимают члены партии «Ислам». Она выдвинула в 18 муниципалитетах своих кандидатов и уже призвала в интернете к раздельному проезду полов в общественном транспорте.

«Это проект появился по просьбе женщин, которых трогали и даже подвергали насилию люди - в основном невоспитанные и плохо образованые, прямо скажем, извращенцы, - отметил председатель партии «Ислам» Абдельхай Баккали Тахири.

- Подобный проект отлично работает в Японии. Там есть вагоны, специально предназначенные для женщин в часы пик».

Уполномоченная в Брюсселе по равным возможностям назвала идею партии «Ислам» шокирующей и противоречащей конституции.

Госсекретарь по убежищу и миграции отметил, что шариат нарушает права человека, это волк в шкуре ягнёнка.

А.Б.

