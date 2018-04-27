МИД Китая опроверг обвинение США в "нарушении правил ВТО"

2018-04-27 00:32 | www.trend.az | 6

Вопрос о том, соблюдает ли член Всемирной торговой организации (ВТО) правила организации, должен рассматриваться в рамках ВТО, а не решаться какой-либо одной страной-членом в одностороннем порядке. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан на очередной пресс-конференции, сообщает Синьхуа.

По сообщению СМИ, генеральный консул США в Сянгане во вторник заявил, что нарушение Китаем правил ВТО причинило ущерб интересам США, а масштабы китайской экономики и успехи Китая в глобальной экономике породили мысль о том, что игнорирование правил глобальной торговли было приемлемым для страны.

Американская сторона должна предъявить доказательство, когда она обвиняет Китай в нарушении правил ВТО, сказал Лу Кан.

"Хорошо, что американская сторона намерена поговорить о правилах ВТО, - сказал Лу Кан. - Проходящее на днях в Женеве обсуждение в рамках ВТО четко показывает, как сильно члены ВТО надеются на соблюдение США правил ВТО".