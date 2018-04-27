Турция обучила 200 полицейских в Сирии - ВИДЕО

2018-04-27 00:50 | www.oxu.az | 5

В сирийском городе Аазаз прошла церемония по случаю окончания обучения 200 сирийских полицейских.

Как передает Oxu.Az со сссылкой на Анадолу, выступая на церемонии, начальник полиции Аазаза Ахмет Зейдан сообщил, что обученные сотрудниками турецкой полиции 200 полицейских окончили обучение.

Прошедшие обучение полицейские будут нести службу по защите народа от насилия жесткого режима Асада, ДЕАШ и РКК, отметил он.

Благодаря опыту и поддержке Турции сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность в городах и их окрестностях, добавил Зейдан.

Участники церемонии держали в руках флаги Турции.

После освобождения в рамках операции «Щит Евфрата» районов Аазаз-Джераблус Турция в конце прошлого года начала в регионе обучение полицейских.

Прошедшие обучение сирийцы несут службу в Эль-Бабе, Аазазе, Джераблусе и Чобанбее.

А.Б.

