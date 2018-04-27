Школьников в Шанхае знакомят с технологией искусственного интеллекта

2018-04-27 01:15 | www.trend.az | 8

Шанхайские школьники начальных и средних классов на днях посетили лабораторию по разработке умных автомобилей при Шанхайском морским университете в рамках программы «Детский университет», сообщает Синьхуа.

Профессор Шанхайского морского университета, занимающийся изучением искусственного интеллекта, Ван Тяньчжэнь продемонстрировал ученикам процессы проектирования, сбора, настройки умных автомобилей, а также их проезд на гоночных трассах. Кроме того, Ван Тяньчжэнь поделился с посетителями последними достижениями искусственного интеллекта в Китае и за рубежом. "Курсы по интеллектуальным автомобилям очень подходят для школьников, так как в этом возрасте у них высокий интерес к знаниям. Знакомство с инновационными технологиями в подобной форме играет активную роль для их дальнейшего развития", - отметил он.