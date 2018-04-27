Число жертв протестов в Никарагуа возросло до 63 человек

2018-04-27 01:35 | www.trend.az | 7

Число жертв недавних протестов в Никарагуа возросло до 63 человек, сообщил в четверг представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 34 погибших. Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее.

"То, что было, — это бойня над студентами, над народом Никарагуа", — приводит портал Nuevo Diario заявление Кармоны. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести.