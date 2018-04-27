Китайского туриста арестовали за вонь

2018-04-27 01:40 | www.oxu.az | 7
Мексиканские власти арестовали путешественника из Китая после того, как нашли в его чемодане части тела вымирающего вида рыб.
Об этом сообщает Oxu.Az cо ссылкой на The Guardian.
Сотрудники международного аэропорта Мехико почувствовали сильный запах из багажа туриста и обнаружили в двух его чемоданах 416 плавательных пузырей рыбы тотоаба.
После выплаты штрафа в размере 600 долларов мужчине предоставили условное освобождение.
Плавательный пузырь тотоаба оценивается на черном рынке Китая в 20 тысяч долларов. В традиционной медицине считается, что этот орган обладает омолаживающими качествами.
Его торговлей занимаются браконьеры и члены наркогруппировок, которые прозвали орган «кокаином моря».
В ноябре 2017-го в аэропорту Гуанчжоу Байюнь в Китае при прохождении пограничной проверки в багаже пожилой пары китайцев было обнаружено 200 тараканов.
В чемодане находился контейнер, из которого при вскрытии выползло насекомое, напугав одну из сотрудниц. Внутри контейнера находился пакет, кишащий маленькими насекомыми.