Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ

2018-04-27 01:56 | www.trend.az | 5

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства после того, как в четверг прежний глава Майк Помпео был утвержден на должность госсекретаря США, сообщается на странице ЦРУ в Twitter, передает РИА Новости.

"Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ по-прежнему быть сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и, как и всегда, делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищенной", — приводятся в сообщении слова Хаспел.