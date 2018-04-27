«Реал» захотел скупить игроков «Манчестер Сити»

2018-04-27 02:20 | www.oxu.az | 5
Мадридский «Реал» заинтересован в покупке четырех игроков «Манчестер Сити».
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Manchester Evening News.
По информации источника, испанский клуб заинтересован в услугах полузащитников Лероя Сане, Кевина Де Брюйне и Рахима Стерлинга, а также защитника Джона Стоунза.
При этом «Манчестер Сити» высоко оценивает возможности своих футболистов и не собирается продавать их ни за какие деньги.
25 апреля «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде обыграл «Баварию» со счетом 2:1. Ответную встречу команды проведут 1 мая в Мадриде.
Испанцы являются действующими победителями турнира.
В январе сообщалось, что «Реал» приготовил 500 миллионов фунтов на покупку еще троих игроков, играющих в Англии: Харри Кейна («Тоттенхэм»), полузащитника Эдена Азара («Челси») и вратаря Давида Де Хеа («Манчестер Юнатед»).
За первых двоих испанцы готовы заплатить по 200 миллионов, за голкипера — 100.