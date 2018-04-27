AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

ABŞ-ın neft zavodunda partlayış: 20 yaralı – VİDEO

2018-04-27 02:33 | www.oxu.az | 5

ABŞ-ın Viskonsin ştatında neft emalı zavodunda güclü partlayış baş verib.

Oxu.Az ABC telekanalına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 20 nəfər yaralanıb.

İlkin ehtimala görə, partlayış xam neft və ya bitumun saxlandığı sisternaların birində baş verib.  Partlayışdan sonra güclü yanğın meydana gəlib. Xilasedicilər sahədə olan işçiləri təxliyə edib.

Əvvəl yanğını lokallaşdırmaq mümkün olsa da, sonradan zavod yenidən alovlanıb.

Yerli polis idarəsi təhlükəsizlik məqsədi ilə qəza yerindən bir kilometr radiusda olan evlərin və obyektlərin boşaldılacağını elan edib.

F.M.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Dünya