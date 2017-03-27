В Шереметьево задержали 76 процентов рейсов на вылет

2017-03-27 21:25 | www.oxu.az | 3

Около 76 процентов вылетов и 57 процентов прибывающих рейсов задерживаются в московском аэропорту Шереметьево.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационный портал Flightradar.

Как отмечается в расписании, размещенном на авиационном портале, в аэропорту Внуково на вылет задержаны 40 процентов рейсов и 27 процентов на приземление. В аэропорту Домодедово задержаны 62 процента вылетающих рейсов и пять процентов прибывающих.

В свою очередь, портал «Яндекс. Расписание» сообщает об отмене 18 и задержке 26 авиарейсов в аэропортах Москвы. По данным на 18:40 мск, в Шереметьеве отменены восемь рейсов, еще 20 задерживаются. В Домодедове отменены 10 рейсов, еще шесть будут выполнены с опозданием. Из аэропортов Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.

Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в Подмосковье в ближайшие сутки. Мокрый снег, гололед и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшее время, а также в ночь на 28 марта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

C.Б.

