В Йемене убит один из командиров "Аль-Каиды"

2018-04-27 02:49 | www.apa.az | 6

Один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды" в Йемене ликвидирован ударом с беспилотного летательного аппарата.Как передает АПА, об этом сообщил в четверг РИА Новости источник в провинции Шабва.

"Беспилотник, предположительно, американский, убил командира "Аль-Каиды"* Насера Хусейна Бамдуха аль-Бубакри аль-Ауляки, когда он находился в долине Рафд муниципалитета ас-Саид на юго-востоке Йемена", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, террорист аль-Ауляки являлся "одним из наиболее известных командиров "Аль-Каиды" в провинции Шабва.