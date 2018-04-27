Найден самый крупный объект во Вселенной

2018-04-27 03:00 | www.oxu.az | 8

Международная группа астрономов обнаружила группу из 14 сталкивающихся галактик, которые удалены от Земли более чем на 12 миллиардов световых лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на журнал Nature, протокластер, названный SPT2349-56, появился примерно через миллиард лет после Большого взрыва и, по мнению исследователей, сейчас является крупнейшим объектом во Вселенной.

Протокластером называют зарождающийся кластер (скопление) галактик. Согласно космологическим моделям, он должен состоять из массивных галактик, в которых происходит вспышка звездообразования - процесс, при котором новые звезды появляются с очень высокой скоростью.

Однако до сих пор астрономы не находили достаточно плотные скопления сближающихся друг с другом галактик, которые были бы свидетельством формирующихся кластеров.

Ученые обнаружили SPT2349-56 с помощью телескопа SPT в Антарктиде и комплекса радиотелескопов ALMA в Чили. Оказалось, что скорость звездообразования в протокластере в 50-1000 раз быстрее, чем в Млечном пути.

Галактики очень близко расположены друг к другу, охватывая регион, чья протяженность достигает всего лишь 130 килопарсек (424 тысяч световых лет).

При этом диаметр Млечного Пути составляет 100 тысяч световых лет.

Сравнение с другими протокластерами показало, что к настоящему моменту SPT2349-56 могла вырасти в самую крупную галактическую структуру во Вселенной.

Из-за того, что скорость света, согласно теории относительности Эйнштейна, является максимально допустимой скоростью, видимый возраст космического объекта находится в обратной зависимости от его удаленности от Земли.

Следовательно, мы видим SPT2349-56 таким, каким он был 12 миллиардов лет назад.

А.Б.

