Россия должна помогать де Мистуре ради стабильности на Ближнем Востоке - глава Пентагона

2018-04-27 03:25 | www.trend.az | 8

России нужно помогать спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, если она хочет стабильности на Ближнем Востоке. С такими словами выступил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, передает ТАСС.

"Нам всем нужно поддерживать Женевский процесс и прийти к дипломатическому решению [сирийского кризиса]. И Стаффан де Мистура пытается, и России нужно помочь ему, если она хочет найти пути продвижения вперед к более стабильному Ближнему Востоку", - сказал американский министр.

Он также назвал "трагедией все, что было сделано для продолжения боевых действий в Сирии".