Президент Южной Кореи отправился на встречу с Ким Чен Ыном

2018-04-27 03:39 | www.apa.az | 6

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился на встречу с Ким Чен Ыном в Пханмунджом из своей сеульской резиденции "Чхонвадэ" ("Дом с голубой черепицей"), передает корреспондент РИА Новости.

Дорога на автомобиле занимает около часа.

Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын также на пути к Пханмунджому. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.