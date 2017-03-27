Названо имя самого высокооплачиваемого футболиста мира

2017-03-27 21:36 | www.apa.az | 5

Нападающий сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом текущего сезона.

Как передает АПА, об этом сообщает журнал France Football.

Рейтинг журнала составлен на основе окладов, премиальных, а также доходов от рекламы. Всего за сезон 32-летний португалец заработал €87,5 млн, на втором месте в рейтинге значится форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (76,5), на третьем - его партнер по команде бразилец Неймар (55,5).

В списках самых высокооплачиваемых тренеров первое место занимает Жозе Моуринью, который возглавляет английский "Манчестер Юнайтед", соотечественник Роналду заработал за сезон €28 млн. Второе место занял главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23,5), третье - бывший тренер французского ПСЖ Лоран Блан (20).