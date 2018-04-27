Американские сенаторы хотят заблокировать поставки Турции F-35

2018-04-27 05:27 | www.apa.az | 6

Группа сенаторов, среди которых республиканцы и демократы, хотят заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35 из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, законопроект был представлен сенаторами Джеймсом Ленкфордом, Жанин Шахин, Томом Тиллисом.

В рамках многонациональной программы разработки истребителей пятого поколения под эгидой США Турция обязалась купить 116 F-35.

Как заявил сенатор Ленкфорд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "пренебрегает верховенством закона", и поэтому поставки чувствительных технологий этому правительству "чрезвычайно рискованные".

"Стратегические решения Турции, к сожалению, все больше выпадают из линии и иногда противоречат интересам США", — говорится в опубликованном заявлении сенатора. "Кроме того, турецкое правительство продолжает все больше сближаться с Россией, в то время как они держат в тюрьме невинного американского пастора, чтобы использовать его как пешку в ходе политических переговоров", — добавил Ленкфорд.

Тиллис, в свою очередь, отметил, что Турция "подрывает отношения между двумя странами".

При этом ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой ЗРК С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35.

Отметим, что после подавления попытки госпереворота в Турции среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.

Ранее прокуратура Турции потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом организации Гюлена FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.