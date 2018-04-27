США надеются, что межкорейские переговоры приведут к миру на Корейском полуострове

2018-04-27 05:50 | www.trend.az | 4

Соединенные Штаты надеются, что начавшийся в пятницу межкорейский саммит приведет к миру и процветанию всего Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс в связи со встречей лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина, передает ТАСС.

"По случаю исторической встречи президента Республики Корея Мун Чже Ина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном мы желаем корейцам успехов. Мы надеемся, что на переговорах [стороны] добьются прогресса в достижении будущего мира и процветания для всего Корейского полуострова", - отметила она.

Сандерс также подчеркнула, что Вашингтон "ценит тесное сотрудничество со своим союзником Республикой Корея и надеется на продолжение обстоятельных обсуждений при подготовке к запланированной встрече между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в ближайшие недели".