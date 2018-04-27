Состоялись первые матчи полуфинала Лиги Европы - РЕЗУЛЬТАТЫ

2018-04-27 06:11 | www.apa.az | 6

В рамках первых поединков полуфинала Лиги Европы "Арсенал" в домашних стенах сыграл с "Атлетико", а "Марсель" на своем поле играл с "Зальцбургом". Как передает АПА, «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 1:1.

Cчет в матче на 61-й минуте открыл нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт. Ответный гол на 81-й минуте забил нападающий гостей Антуан Гризманн.

Марсель победил Зальцбург в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Автором первого гола стал Флориан Товен после навеса от Димитри Пайета. Увеличить свой перевес хозяевам удалось на 63-й минуте с помощью контратаки, которую после передачи от того же Пайета результативным ударом завершил Клинтон Н'Жье.