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İndiyədək görmədiyiniz möhtəşəm avtomobillər – FOTO

2018-04-27 06:35 | www.oxu.az | 7

Keçmişdən bu günədək nüfuzlu avtomobil şirkətləri bir çox modellər istehsal edib.

Bu avtomobillərin bəzisi yollara çıxmadan konsept olaraq qalıb, bəzisi isə insanları yarıyolda qoyub.

Oxu.Az gücləri, dizaynları ilə göz oxşayan, ancaq çox tanınmayan avtomobillərin siyahısını təqdim edir.

Dome Zero

Panther 6

Vector W2

Panoz Abruzzi

Maybach Exelero

Scuderia Cameron Glickenhaus SCG003

Vencer Sarthe

Covini C6W

Jaguar XJ13

Ascari KZ1

Volkswagen W12

Lotec Sirius

Bristol Fighter

Arash AF8

Yamaha OX99 11

Arrinera Hussarya

Transtar Dagger GT

Beck LM800

Bentley Hunaudieres

Chrysler ME412

Ford GT90

Lisdera Commendatore 112I

Alfa Romeo 33 Stradale

Monteverdi Hai 450

Kodiak F1

Gigliato Aerosa

Shayton Equilibrium

Tushek&Spigel Supercars

Trident Iceni

Mega Track

Lykan Hypersport

Capstone CMT-380

Vector W8

Revenge Verde

Icona Vulcano V12 Hybrid

Nissan R390 GT1

Trion Nemesis

Zenvo ST1

Hulme NZ

Rimac Concept One

Artega GT

Argyll Turbo GT

Pərviz Hüseyn

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