İndiyədək görmədiyiniz möhtəşəm avtomobillər – FOTO

2018-04-27 06:35 | www.oxu.az | 7
Keçmişdən bu günədək nüfuzlu avtomobil şirkətləri bir çox modellər istehsal edib.
Bu avtomobillərin bəzisi yollara çıxmadan konsept olaraq qalıb, bəzisi isə insanları yarıyolda qoyub.
Oxu.Az gücləri, dizaynları ilə göz oxşayan, ancaq çox tanınmayan avtomobillərin siyahısını təqdim edir.
Dome Zero
Panther 6
Vector W2
Panoz Abruzzi
Maybach Exelero
Scuderia Cameron Glickenhaus SCG003
Vencer Sarthe
Covini C6W
Jaguar XJ13
Ascari KZ1
Volkswagen W12
Lotec Sirius
Bristol Fighter
Arash AF8
Yamaha OX99 11
Arrinera Hussarya
Transtar Dagger GT
Beck LM800
Bentley Hunaudieres
Chrysler ME412
Ford GT90
Lisdera Commendatore 112I
Alfa Romeo 33 Stradale
Monteverdi Hai 450
Kodiak F1
Gigliato Aerosa
Shayton Equilibrium
Tushek&Spigel Supercars
Trident Iceni
Mega Track
Lykan Hypersport
Capstone CMT-380
Vector W8
Revenge Verde
Icona Vulcano V12 Hybrid
Nissan R390 GT1
Trion Nemesis
Zenvo ST1
Hulme NZ
Rimac Concept One
Artega GT
Argyll Turbo GT