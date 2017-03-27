Hakkari ve Bitlis'te 14 terörist etkisiz hale getirildi

2017-03-27 21:34 | www.trend.az | 1

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında 3, Şemdinli'de çıkan çatışmada 1, Bitlis'te devam eden operasyonda 10 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık alınan istihbarat sonucu 09.36-09.40 saatlerinde Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetler, harekatla bölücü terör örgütü üyesi 3 kişiyi etkisiz hale getirdi.

Bitlis'te 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te ise bölücü terör örgütüne yönelik 22 Mart'ta başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan Operasyonu devam ediyor. Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde hava destekli operasyon kapsamında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Şemdinli'de 1 terörist ölü ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Yeşilova köyü, Biz Tepe bölgesinde pusu görevi yapan güvenlik güçleri, teröristlerle temas sağladı.

Çıkan çatışmada 1 terörist silahı, teçhizatı ve tanksavar silahıyla ölü ele geçirildi.

Kaynak: AA