В Баку стартует Гран-при Азербайджана «Формула-1»

2018-04-27 07:28 | www.apa.az | 4

Сегодня в Баку стартует Гран-при Азербайджана «Формула-1». Как сообщает apasport.az, в первый день соревнования, которое будет проведено в столице нашей страны в третий раз подряд, запланированы первые свободные заезды и тестирование болидов на треке.

Предварительный этап соревнования стартует первым свободным заездом участников «Формулы-2». В 4-ом испытании сезона в 13:00 на старт выйдут пилоты «Формулы-1». После завершения этой гонки вновь вступят в борьбу «дублёры». Они определят стартовые номера для следующего дня.

В последнем соревновании первого дня участники «Формулы-1» проведут второй свободный заезд. День завершится концертом популярной британской группы «Jamiroquai». После этого ночью состоится развлекательная программа с участием DJ Афрожака.

Суббота и воскресенье – основные дни Гран-при «Формула-1». Так, 28-го апреля запланированы первая гонка «Формулы-2», а также третий свободный заезд и гонка за поул-позишн «Формулы-1». На этот раз день завершится концертом Кристины Агилеры. После неё на сцену выйдет дуэт «Aksvell Λ İnqrosso».

29-го апреля будет организовано второе соревнование «Формулы-2». Затем начнётся подготовка к основному этапу борьбы. Состоится парад пилотов, церемония открытия и прозвучит гимн Азербайджана. В 16:10 стартует Гран-при. После окончания соревнования, которое продлится примерно 2 часа запланировано награждение победителей и концерт Дуа Липы. Перед болельщиками выступит и Мартин Солвейг. В перерывах программы своё умение продемонстрируют и местные ди-джеи.

В отличие от прошлых лет в этом году концерты звёзд мировой эстрады будут проведены в «Бакинском кристальном зале». Для удобства зрителей будут работать специальные автобусы между площадью Азнефть и «Кристальным залом».

В этом этапе, как и в предыдущем соревновании, в составе 10 команд примут участие 20 пилотов. В нашей стране выступят в составе «Mercedes» Льюис Хэмилтон, Вальтерри Боттас, в составе «Ferrari» Себастьян Феттель, Кими Райконен, в составе «Red Bull» Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен, в составе «Force İndia» Серхио Перес, Эстебан Окон, в составе «Willams» Ленс Стролл, Сергей Сироткин, в составе «Renault» Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс, в составе «Toro Rosso» Пьер Гасли, Брендон Хартли, в составе «Haas» Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, в составе «McLaren Honda» Фернандо Алонсо, Стоффель Вандорн, в составе «Sauber» Маркус Эрикссон и Шари Леклер.

Соревнования стартуют и финишируют на площади Азадлыг. Начиная отсюда, болиды сделают 51 кругов в направлении против часовой стрелки, проехав через Девичью башню, Ичери Шехер и круг Азнефти.

Отметим, что сезон стартовал 25-го марта в Австралии, после 3 этапов в соревновании пилотов лидирует гонщик «Ferrari» Себастьян Фоттель (54 очка), его преследуют пилоты «Mersedes» Льюис Хэмилтон (45) и Вальтерри Боттас (40).

В командном зачёте лидирует «Mersedes» (85 очков). «Ferrari» (84) на втором, «Red Bull» (55) на третьем месте.

Бакинская трасса

Число поворотов – 20

Число кругов – 51

Основной день соревнований – 29-ое апреля

Диаметр кольца – 6,003 км

Общая протяжённость маршрута – 306,049 км

Рекорд – Себастьян Феттель 1:43.441 (2017)

Программа Гран-при Азербайджана

27-ое апреля, пятница

10:20 10:30 ФИА Медицинское обследование 10:30 10:45 ФИА Проверка и тестирование трека 11:00 11:45 Формула-2 Свободный заезд 11:55 12:25 Paddock Club Автотур членов Paddok Сlub 11:55 12:45 Paddok Сlub Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club 13:00 14:30 Формула-1 Первый свободный заезд 15:00 15:30 Формула-2 Гонка за поул-позишн 15:40 16:45 Paddok Сlub Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club 15:40 16:10 Paddok Klub Автотур членов Paddok Сlub 16:30 16:40 ФИА Проверка трека 17:00 18:30 Формула-1 Второй свободный заезд

28-ое апреля, суббота

10:30 11:00 Paddok Сlub Автотур членов Paddok Сlub 11:00 11:30 Формула-1 Инструктаж команд в пит-стопе 11:00 11:10 ФИА Медицинское обследование 11:10 11:25 ФИА Проверка и тестирование трека 11:45 11:50 Формула-2 Открывается Pit Leyn 12:00 13:05 Формула-2 Первая гонка (29 кругов или 60 минут) 13:30 13:40 ФИА Проверка трека 14:00 15:00 Формула-1 Третий свободный заезд 15:05 16:40 Paddok Сlub Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club 15:20 16:20 Paddok Klub Автотур членов Paddok Сlub 16:30 16:40 ФИА Проверка трека 17:00 18:00 Формула-1 Гонка за поул-позишн

29-ое апреля, воскресенье