2018-04-27 07:28 | www.apa.az | 4
Сегодня в Баку стартует Гран-при Азербайджана «Формула-1». Как сообщает apasport.az, в первый день соревнования, которое будет проведено в столице нашей страны в третий раз подряд, запланированы первые свободные заезды и тестирование болидов на треке.
Предварительный этап соревнования стартует первым свободным заездом участников «Формулы-2». В 4-ом испытании сезона в 13:00 на старт выйдут пилоты «Формулы-1». После завершения этой гонки вновь вступят в борьбу «дублёры». Они определят стартовые номера для следующего дня.
В последнем соревновании первого дня участники «Формулы-1» проведут второй свободный заезд. День завершится концертом популярной британской группы «Jamiroquai». После этого ночью состоится развлекательная программа с участием DJ Афрожака.
Суббота и воскресенье – основные дни Гран-при «Формула-1». Так, 28-го апреля запланированы первая гонка «Формулы-2», а также третий свободный заезд и гонка за поул-позишн «Формулы-1». На этот раз день завершится концертом Кристины Агилеры. После неё на сцену выйдет дуэт «Aksvell Λ İnqrosso».
29-го апреля будет организовано второе соревнование «Формулы-2». Затем начнётся подготовка к основному этапу борьбы. Состоится парад пилотов, церемония открытия и прозвучит гимн Азербайджана. В 16:10 стартует Гран-при. После окончания соревнования, которое продлится примерно 2 часа запланировано награждение победителей и концерт Дуа Липы. Перед болельщиками выступит и Мартин Солвейг. В перерывах программы своё умение продемонстрируют и местные ди-джеи.
В отличие от прошлых лет в этом году концерты звёзд мировой эстрады будут проведены в «Бакинском кристальном зале». Для удобства зрителей будут работать специальные автобусы между площадью Азнефть и «Кристальным залом».
В этом этапе, как и в предыдущем соревновании, в составе 10 команд примут участие 20 пилотов. В нашей стране выступят в составе «Mercedes» Льюис Хэмилтон, Вальтерри Боттас, в составе «Ferrari» Себастьян Феттель, Кими Райконен, в составе «Red Bull» Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен, в составе «Force İndia» Серхио Перес, Эстебан Окон, в составе «Willams» Ленс Стролл, Сергей Сироткин, в составе «Renault» Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс, в составе «Toro Rosso» Пьер Гасли, Брендон Хартли, в составе «Haas» Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, в составе «McLaren Honda» Фернандо Алонсо, Стоффель Вандорн, в составе «Sauber» Маркус Эрикссон и Шари Леклер.
Соревнования стартуют и финишируют на площади Азадлыг. Начиная отсюда, болиды сделают 51 кругов в направлении против часовой стрелки, проехав через Девичью башню, Ичери Шехер и круг Азнефти.
Отметим, что сезон стартовал 25-го марта в Австралии, после 3 этапов в соревновании пилотов лидирует гонщик «Ferrari» Себастьян Фоттель (54 очка), его преследуют пилоты «Mersedes» Льюис Хэмилтон (45) и Вальтерри Боттас (40).
В командном зачёте лидирует «Mersedes» (85 очков). «Ferrari» (84) на втором, «Red Bull» (55) на третьем месте.
Бакинская трасса
Число поворотов – 20
Число кругов – 51
Основной день соревнований – 29-ое апреля
Диаметр кольца – 6,003 км
Общая протяжённость маршрута – 306,049 км
Рекорд – Себастьян Феттель 1:43.441 (2017)
Программа Гран-при Азербайджана
27-ое апреля, пятница
|
10:20
|
10:30
|
ФИА
|
Медицинское обследование
|
10:30
|
10:45
|
ФИА
|
Проверка и тестирование трека
|
11:00
|
11:45
|
Формула-2
|
Свободный заезд
|
11:55
|
12:25
|
Paddock Club
|
Автотур членов Paddok Сlub
|
11:55
|
12:45
|
Paddok Сlub
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
13:00
|
14:30
|
Формула-1
|
Первый свободный заезд
|
15:00
|
15:30
|
Формула-2
|
Гонка за поул-позишн
|
15:40
|
16:45
|
Paddok Сlub
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
15:40
|
16:10
|
Paddok Klub
|
Автотур членов Paddok Сlub
|
16:30
|
16:40
|
ФИА
|
Проверка трека
|
17:00
|
18:30
|
Формула-1
|
Второй свободный заезд
28-ое апреля, суббота
|
10:30
|
11:00
|
Paddok Сlub
|
Автотур членов Paddok Сlub
|
11:00
|
11:30
|
Формула-1
|
Инструктаж команд в пит-стопе
|
11:00
|
11:10
|
ФИА
|
Медицинское обследование
|
11:10
|
11:25
|
ФИА
|
Проверка и тестирование трека
|
11:45
|
11:50
|
Формула-2
|
Открывается Pit Leyn
|
12:00
|
13:05
|
Формула-2
|
Первая гонка (29 кругов или 60 минут)
|
13:30
|
13:40
|
ФИА
|
Проверка трека
|
14:00
|
15:00
|
Формула-1
|
Третий свободный заезд
|
15:05
|
16:40
|
Paddok Сlub
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
15:20
|
16:20
|
Paddok Klub
|
Автотур членов Paddok Сlub
|
16:30
|
16:40
|
ФИА
|
Проверка трека
|
17:00
|
18:00
|
Формула-1
|
Гонка за поул-позишн
29-ое апреля, воскресенье
|
11:35
|
12:25
|
Paddok Сlub
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
11:35
|
12:05
|
Paddok Сlub
|
Автотур членов Paddok Сlub
|
12:10
|
12:20
|
ФИА
|
Медицинское обследование
|
12:20
|
12:35
|
ФИА
|
Проверка и тестирование трека
|
12:55
|
13:00
|
Формула-2
|
Открывается Pit Leyn
|
13:10
|
14:40
|
Формула-2
|
Второй заезд (21 кругов или 45 минут)
|
14:10
|
15:10
|
Paddok Сlub
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
14:30
|
15:00
|
Paddok Сlub
|
Автотур членов Paddok Сlub
|
14:40
|
15:10
|
Формула-1
|
Парад пилотов
|
15:00
|
15:25
|
Формула-1
|
Церемония открытия
|
15:10
|
15:20
|
ФИА
|
Медицинское обследование
|
15:20
|
15:30
|
ФИА
|
Проверка трека
|
15:40
|
15:50
|
Формула-1
|
Открывается Pit Leyn
|
15:56
|
15:58
|
Формула-1
|
Государственный гимн
|
16:10
|
18:00
|
Формула-1
|
Гран-при Азербайджана (51 кругов или 120 минут)