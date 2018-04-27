Трамп приедет в Великобританию 13 июля и встретится с королевой

2018-04-27 07:31 | www.trend.az | 7

Лондон и Вашингтон официально подтвердили, что визит президента США Дональда Трампа в Великобританию запланирован на 13 июля, передает Интерфакс со ссылкой на телеканал Sky News.

На Даунинг-стрит рассказали, что американский лидер проведет переговоры с британским премьером Терезой Мэй, пообещав сообщить подробности "ближе к делу". Его также примет королева Елизавета II.

В то же время, этот визит не будет сопровождаться всеми официальными церемониями, которые обычно сопровождают приезд иностранных лидеров. Так, Трампу не удастся прокатиться в золотой королевской карете, в его честь не дадут обед в Букингемском дворце.