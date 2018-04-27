Лидер армянской оппозиции планирует в пятницу автопробег в Гюмри

2018-04-27 07:43 | www.apa.az | 8

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что намерен провести в пятницу автопробег в Гюмри, второй по величине Армении. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"В 15.00 стартует наш автопробег в Гюмри. Надеемся, что гостеприимные жители Гюмри встретят нас у въезда в Гюмри", — сказал Пашинян.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.