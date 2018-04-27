«Атлетико» в меньшинстве выстоял в игре с «Арсеналом»

2018-04-27 08:36 | www.oxu.az | 7

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Как передает Oxu.Az, встреча прошла в Лондоне в четверг и завершилась со счетом 1:1.

Счет на 61-й минуте открыл форвард хозяев Александр Ляказетт. Ответный мяч забил Антуан Гризманн на 82-й минуте.

В начале матча с поля был удален защитник «Атлетико» Шиме Врсалько.

На трибуны также был отправлен главный тренер испанцев Диего Симеоне: он получил красную карточку за споры с арбитром.

В параллельной встрече «Марсель» на своем поле обыграл «Зальцбург» - 2:0. Голами отметились Флориан Товен и Клинтон Н'Джие.

Ответные матчи пройдут 3 мая. Финал состоится 16 мая на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе.