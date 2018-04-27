Cтартует Гран-при Азербайджана «Формула-1»

2018-04-27 08:51 | www.oxu.az | 7

В пятницу в Баку стартует Гран-при Азербайджана «Формула-1».

Как передает Oxu.Az, в первый день соревнования, которое проводится в столице Азербайджана в третий раз подряд, запланированы первые свободные заезды и тестирование болидов на треке.

Предварительный этап соревнования стартует первым свободным заездом участников «Формулы-2».

В 4-ом испытании сезона в 13:00 на старт выйдут пилоты «Формулы-1». После завершения этой гонки вновь вступят в борьбу «дублеры». Они определят стартовые номера для следующего дня.

В последнем соревновании первого дня участники «Формулы-1» проведут второй свободный заезд. День завершится концертом популярной британской группы «Jamiroquai». После этого ночью состоится развлекательная программа с участием DJ Афрожака.

Суббота и воскресенье – основные дни Гран-при «Формула-1».

Так, 28-го апреля запланированы первая гонка «Формулы-2», а также третий свободный заезд и гонка за поул-позишн «Формулы-1». На этот раз день завершится концертом Кристины Агилеры. После нее на сцену выйдет дуэт «Aksvell Λ İnqrosso».

29-го апреля будет организовано второе соревнование «Формулы-2». Затем начнется подготовка к основному этапу борьбы. Состоится парад пилотов, церемония открытия и прозвучит гимн Азербайджана. В 16:10 стартует Гран-при. После окончания соревнования, которое продлится примерно 2 часа запланировано награждение победителей и концерт Дуа Липы. Перед болельщиками выступит и Мартин Солвейг. В перерывах программы своё умение продемонстрируют и местные ди-джеи.

В отличие от прошлых лет, в этом году концерты звезд мировой эстрады будут проведены в «Бакинском кристальном зале». Для удобства зрителей будут работать специальные автобусы между площадью Азнефть и «Кристальным залом».

В этом этапе, как и в предыдущем соревновании, в составе 10 команд примут участие 20 пилотов. В нашей стране выступят в составе «Mercedes» Льюис Хэмилтон, Вальтерри Боттас, в составе «Ferrari» Себастьян Феттель, Кими Райконен, в составе «Red Bull» Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен, в составе «Force İndia» Серхио Перес, Эстебан Окон, в составе «Willams» Ленс Стролл, Сергей Сироткин, в составе «Renault» Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс, в составе «Toro Rosso» Пьер Гасли, Брендон Хартли, в составе «Haas» Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, в составе «McLaren Honda» Фернандо Алонсо, Стоффель Вандорн, в составе «Sauber» Маркус Эрикссон и Шари Леклер.

Соревнования стартуют и финишируют на площади Азадлыг. Начиная отсюда, болиды сделают 51 круг в направлении против часовой стрелки, проехав через Девичью башню, Ичери Шехер и круг Азнефть.

Отметим, что сезон стартовал 25-го марта в Австралии, после 3 этапов в соревновании пилотов лидирует гонщик «Ferrari» Себастьян Фоттель (54 очка), его преследуют пилоты «Mersedes» Льюис Хэмилтон (45) и Вальтерри Боттас (40).

В командном зачете лидирует «Mersedes» (85 очков). «Ferrari» (84) на втором, «Red Bull» (55) на третьем месте.