Ким Чен Ын пообещал не тревожить сон президента Южной Кореи

2018-04-27 09:15 | www.oxu.az | 7

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в рассказал пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ен Чхан.

«Ким Чен Ын сказал президенту Муну, что слышал, что тот всегда встает спозаранку из-за ракетных запусков Севера, и пообещал, что больше не будет тревожить его сон», - сказал он.

Также, по его словам, Ким призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове и «построить желанный хороший мир».

«Давайте чаще встречаться», - передал Юн слова северокорейского лидера, добавив, что ниже 38-й параллели придерживаются аналогичного подхода.

Он рассказал, что Ким Чен Ын намерен посетить Сеул, Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал о желании попасть на священную для северокорейцев гору Пэктусан.

Отметим, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории друг друга.