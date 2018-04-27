Ünüvar: “Tütünle mücadeledeki başarının arkasında Cumhurbaşkanımız var”

2018-04-27 09:14 | www.trend.az | 1

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye’nin tütünle mücadelede elde ettiği başarının arkasında, güçlü ve kararlı duruşuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bunduğunu belirterek, “Bunu her ülke başarabilir, ancak maalesef her ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi kararlı, cesur ve hedeflediği noktaya ulaşmak için asla geri adım atmayan bir lider yok” dedi.

Ulusal Tütün Kontrol Programı misyonu kapsamında Türkiye’ye gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetini TBMM’de kabul eden Ünüvar, Türkiye’nin bağımlılıklarla mücadeleye büyük önem verdiğini ifade etti.

Türkiye’nin tütünle mücadelesinin gerçek bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Ünüvar, “2004 yılında, ben o zaman Sağlık Bakanlığı müsteşarıydım, dönemin Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ile birlikte New York’ta Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’ni imzaladık. Ondan sonra Türkiye, Mpower Kriterleri’nin 6’da 6’sını tutturan tek ülke oldu. Takdir edersiniz ki gerisinde çok büyük bir ticari boyutu olan sigara konusunda böylesine başarı kazanmak çok zor bir işti ve biz bu zor işi başardık. Bunda en büyük pay, dönemin başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ındır” ifadelerini kullandı. 7

“15 YAŞ ÜSTÜ SİGARA İÇME ORANI YÜZDE 32’DEN YÜZDE 27’YE GERİLEDİ”

Yapılan çalışmalarla 15 yaş üstü sigara içme oranının yüzde 32’lerden yüzde 27’lere düştüğünün altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti:

“Tabi bu düşüş için pek çok politik karar alınması gerekiyordu, Sayın Erdoğan çok büyük bir kararlılık ve cesaretle hepsini aldı ve arkasında da dimdik durdu. Pek çok yasayı gevşetmeye yönelik adımlar atılmaya çalışıldı, ancak hiçbirine taviz vermedi. Tabi DSÖ de bu başarılara karşı duyarsız kalmadı. 2013 yılı eylül ayında DSÖ Genel Direktörü bizzat Türkiye’ye gelerek, Sayın Cumhurbaşkanımıza ödül takdim etti. Ama galiba bir ülkeyi yöneten için en büyük ödül, kendi vatandaşının öldürücü yasal bir zehir olan sigaradan mortalite ve morbidite oranlarının düşmesidir.”

“CUMHURBAŞKANIMIZLA YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZACAĞIZ”