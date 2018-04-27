Ким Чен Ын сам напомнил Мун Чжэ Ину об инциденте на острове Йонпхендо

2018-04-27 09:20 | www.trend.az | 7

Лидер КНДР Ким Чен Ын сам напомнил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину об инциденте на южнокорейском острове Йонпхёндо, который был обстрелян с Севера в 2010 году, сообщил журналистам на брифинге представитель администрации Республики Корея, передает РИА Новости.

"Я думаю, что на нашу сегодняшнюю встречу надеялись те, кто опасался удара со стороны северокорейской армии, в том числе перемещенные и похищенные граждане, жители острова Йонпхёндо", — приводит слова Ким Чен Ына представитель администрации президента Южной Кореи.

"Хорошо бы, если по этому драгоценному случаю между Севером и Югом были залечены раны", — сказал Ким Чен Ын.