Дипмиссии стран Центральной Азии обсудили в Душанбе интеграционные процессы

2018-04-27 09:20 | www.trend.az | 7

Послы и эксперты из России и стран Центральной Азии обсудили перспективы региональных интеграционных процессов на круглом столе в Душанбе, пишет РИА Новости.

"Старейшей и важнейшей диалоговой площадкой для решения вопросов в самых различных областях на постсоветском пространстве остается СНГ, для взаимодействия в военно-политической сфере и области безопасности были созданы ОДКБ и ШОС", — сказал на заседании посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

Он добавил, что в последнее время активно заявляет о себе евразийская интеграция, которая на данном этапе представлена солидным экономическим объединением — Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), основанным на глубоких экономических интересах стран-членов ЕАЭС в создании общего экономического пространства.

"Таджикистан, как суверенное государство, вправе самостоятельно принимать решение о членстве в том или ином объединении на постсоветском пространстве, существуют различные формы сотрудничества с ЕАЭС, одна из которых — статус наблюдателя в Союзе — недавно была предложена нашим таджикским друзьям", — сказал посол.