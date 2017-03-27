Число погибших в результате теракта на юге Йемена возросло до 11 человек
2017-03-27 22:00 | www.trend.az | 5
Число погибших в результате теракта в городе Лахдж на юге Йемена возросло до 11, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Ранее сообщалось о пяти жертвах среди военных.
Атака произошла в понедельник. Смертник пытался направить заминированный автомобиль в одно из административных зданий. Сообщается, что большего числа жертв удалось избежать благодаря бдительности охраны, уничтожившей террориста на подступах к объекту.
"В настоящее время ситуация находится под контролем", — цитирует агентство заявление пресс-службы.
Предполагается, что теракт был организован террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове".