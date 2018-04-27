На фронте неспокойно

2018-04-27 09:51 | www.oxu.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 90 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Гаралар и на безымянных высотах на территории Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Сейидли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.