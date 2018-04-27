Убийце волейболистки грозит 20 лет тюрьмы – ФОТО

2018-04-27 09:55 | www.oxu.az | 7

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по делу жителя Газахского района Намига Векилова 1985 года рождения, обвиняемого по статье 120.2.4 УК АР (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК АР.

Как передает Oxu.Az, 24 февраля прошлого года в собственной квартире было обнаружено тело жительницы поселка Говсаны Морозовой Анжелики Васильевны 1963 года рождения со следами насилия.

Дело, возбужденное в прокуратуре Сураханского района, было передано Бакинской городской прокуратуре для продолжения следствия.

Согласно заключению назначенной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Морозовой стала механическая асфиксия, то есть удушение.

Убитая женщина не была замужем и жила одна. Убийца закрыл дверь квартиры и ушел. В полицию обратились родственники, обеспокоенные тем, что Морозова не отвечает на звонки.

Некоторые СМИ писали, что покойная занималась колдовством, но в полиции сказали, что Морозова в прошлом была профессиональной волейболисткой.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники 30-го отделения полиции Управления полиции Сураханского района задержали знакомого Морозовой Намига Векилова на территории Газахского района. Он сознался, что взял у Анжелики деньги в долг и, не сумев его вернуть, решил совершить убийство.

Выступивший на судебном процессе прокурор потребовал приговорить обвиняемого к 20 годам лишения свободы.

Адвокат Н.Векилова попросил у суда времени для выступления.

Следующий процесс назначен на 30 апреля.