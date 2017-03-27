В результате теракта на юге Йемена погибли 11 человек

2017-03-27 22:12 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате теракта в городе Лахдж на юге Йемена возросло до 11.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, атака произошла в понедельник.

Смертник пытался направить заминированный автомобиль в одно из административных зданий. Сообщается, что большего числа жертв удалось избежать благодаря бдительности охраны, уничтожившей террориста на подступах к объекту.

Предполагается, что теракт был организован террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове".