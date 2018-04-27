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Официальный курс маната к мировым валютам на 27 апреля (Версия 2)

2018-04-27 09:43 | www.trend.az | 7

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,059 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

27.04.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.059

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2838

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0827

100 белорусских рублей

100 BYR

0.846

1 бразильский реал

1 BRL

0.4892

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1371

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1581

1 чешская крона

1 CZK

0.0808

1 чилийский песо

1 CLP

0.2819

1 китайский юань

1 CNY

0.2683

1 датская крона

1 DKK

0.2764

1 грузинский лари

1 GEL

0.6921

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0255

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3678

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0122

100 иранских риалов

100 IRR

0.0037

1 шведская крона

1 SEK

0.1966

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7188

1 израильский шекель

1 ILS

0.4737

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