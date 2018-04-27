Официальный курс маната к мировым валютам на 27 апреля (Версия 2)

2018-04-27 09:43 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,059 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.