Пограничники задержали иностранцев, пытавшихся проникнуть в Европу по поддельным паспортам

2018-04-27 10:13 | www.apa.az | 6

Государственная пограничная служба успешно продолжает мероприятия по обеспечению безопасности на границе. Сотрудники ГПС предотвратили попытку 3 иностранных граждан использовать территорию Азербайджана в качестве транзита для незаконного переезда в Европу под фальшивыми паспортами.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, во время регистрации на рейс Шарджа-Баку вызвали подозрение паспорта выдававших себя за граждан Великобритании Сиддиги Салмы, 1958 г.р. и Сиддиги Мужээба Ур Рехмана, 1987 г.р.

Также, во время регистрации рейса Баку-Франкфурт фальшивый паспорт предоставил Мухаммад Лугман Мухаммад Амен, 1995 г.р., выдававший себя за гражданина Германии.

Паспорта указанных лиц были проверены в специальной лаборатории. Было установлено, что они подделаны. Во время обыска задержанных лиц были обнаружены паспорта граждан Пакистана и Ирака. Все они пытались направиться в Европу через Азербайджан.

В отношении задержанных иностранцев проводятся оперативно-следственные мероприятия.