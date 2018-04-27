Ученые показали механизм неизлечимого рака

2018-04-27 10:15 | www.oxu.az | 6

Исследователи из Университета Дьюка в США показали, что метастатические раковые клетки способны перепрограммировать свой метаболизм, чтобы захватывать новые органы.

В частности, вторичные злокачественные опухоли, происходящие из патогенных тканей в толстом кишечнике, используют фруктозу в печени для своего роста.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что в дефектных клетках в метастазах включаются те гены, что были менее активны в первичной опухоли. При этом профили экспрессии ДНК в печени отличаются от таковых в легких, что указывает на то, что раковые клетки приспособляются к новой специфической среде.

Например, усиливалась деятельность генов (такие, как ALDOB), отвечающих за расщепление сахара фруктозы, который в больших количествах встречается в кукурузном сиропе и обработанных пищевых продуктах. Это дает клеткам возможность быстро делиться и распространяться.

По словам исследователей, результаты работы помогут создать методы терапии неизлечимых метастазирующих опухолей и предотвращения их возникновения.

25 апреля сообщалось, что ученые японского Института физико-химических исследований RIKEN обнаружили химическое соединение на основе витамина А, которое предотвращает рецидив гепатоцеллюлярной карциномы - наиболее распространенной и агрессивной формы рака печени.