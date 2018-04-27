Лидеры Южной Кореи и КНДР обсудили вопрос денуклеаризации КНДР

2018-04-27 10:00 | www.trend.az | 6

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедших в пятницу утром переговорах обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил на брифинге для прессы пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан, передает ТАСС.

"Лидеры говорили о денуклеразиации, мире на Корейском полуострове, улучшении межкорейских отношений. Они провели искренний обмен мнениями по этим вопросам. Консультации будут продолжены сегодня, по их итогам будет подписана совместная декларация", - отметил он. По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, переговоры лидеров двух государств длились один час 40 минут.