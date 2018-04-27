Казахстан значительно увеличил экспорт ячменя

2018-04-27 10:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С сентября по февраль 2017/2018 маркетингового года (МГ) Казахстан экспортировал свыше 925 тысяч тонн ячменя, что на 75 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (527,4 тысячи тонн - в 2016/2017 МГ), передают казахские СМИ.

Вместе с тем, это уже на 32 процента превышает объемы экспорта ячменя за весь 2016/2017 маркетинговый год (около 700 тысяч тонн).

В феврале 2018 года темпы экспорта ячменя из Казахстана несколько снизились. Объем внешних поставок составил 170,9 тысячи тонн, что на 15 процентов меньше, чем в январе текущего года, но на 108 процентов больше, чем в феврале 2017 года (82 тысяч тонн).

Крупнейшим рынком сбыта казахского ячменя остается Иран, на долю которого в первом полугодии 2017/2018 МГ пришлось 96 процентов от общего объема поставок. Кроме того, это уже на 42 процента больше, чем за весь 2016/2017 МГ.

Характерной особенностью текущего сезона является расширение географии экспорта за счет стран ЕС, на долю которых пришлось два процента от общего объема поставок. При этом Великобритания импортировала один процент от общего объема экспорта. Последний раз Казахстан поставлял ячмень в ЕС в июле 2016.