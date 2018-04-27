СМИ Армении ищут «противогаз» против оккупации России

2018-04-27 10:22 | www.oxu.az | 6

Если успех «бархатной революции» ограничится только лишь отставкой Сержа Саргсяна, то это, в первую очередь, нанесет удар по авторитету движения. Потому что получится, что беспрецедентная общественная энергия будет поставлена на службу победе одного из сегментов системы, что по своему содержанию намного опаснее для государственности, нежели даже ушедший Серж Саргсян.

Как передает Oxu.Az, об этом пишут в пятницу армянские СМИ.

«Но проблема еще более принципиальна, чем даже авторитет массового движения», - пишет, в частности, 1in.am.

Как отмечает армянское издание, сдать власть «газовикам» ассоциируется с актом российской абхазиации Армении.

«В этом контексте 1 мая станет судьбоносной датой в истории Армении, потому что бархатная революция обязана найти «противогаз» против оккупации страны. Предстоящие 1 мая выборы премьер-министра больше чем просто выборы нового главы государства», - пишет издание.

Али Мамедов

