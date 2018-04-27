На военном параде в Баку ожидается новшество

2018-04-27 10:28 | www.oxu.az | 6

На военном параде по случаю 100-летней годовщины создания Вооруженных сил Азербайджана 26 июня планируется интересное новшество.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на AzeriDefence, об этом заявил зампред Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Республики Джалил Халилов.

По словам Дж.Халилова, впервые в истории военных парадов независимого Азербайджана в этом году в параде будут участвовать ветераны Второй мировой войны.

«Мы запланировали, что ветераны проедут перед трибунами на машине в военной форме и с флагом 416-ой Таганрогской дивизии», - заявил Дж.Халилов.

Отметим, что в период независимости Азербайджана – с 1991 года до сих пор – в Баку прошло четыре (в 1992, 2008, 2011 и 2013 годах), а в Нахчыване - два военных парада.