Россия восстановила экспорт электроэнергии в Финляндию после аварии

2018-04-27 10:08 | www.trend.az | 6

Россия восстановила объем поставок электроэнергии в Финляндию после снижения на 30% из-за аварийного отключения оборудования подстанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго РФ.

По данным министерства, 26 апреля в 21.10 на подстанции 400 кВ "Выборгская" при включении комплексной выпрямительно-преобразовательной установки КВПУ-4 защитные системы отключили часть оборудования. КВПУ-4 была переведена в аварийный ремонт.

Экспорт электроэнергии в Финляндию был ограничен до 630 МВт при графике 900 МВт.