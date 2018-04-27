Материалы за нарушение законодательства в сфере экологии направлены в Генпрокуратуру

2018-04-27 10:31 | www.apa.az | 6

С целью проверки соблюдения требований законодательства в сфере экологии, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) на территории Нефтчалинского района провели очередной рейд.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства, в ходе рейда было выявлено, что на территории Нефтчалинского района из корня были сорваны и уничтожены 114 кустов тамарикса, выкопано и вывезено 588 м3 песка, а также испорчена плодородная почва 600 м3. Ущерб был нанесен имуществу Хазарского муниципалитета.

В ходе расследования стало известно, что природе нанес ущерб на сумму 50869,84 манатов. По факту был составлен акт.

Для дачи юридической оценки и принятия законного решения в отношении нарушителей собранные материалы были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.