Трамп оставил Меланию без подарка на день рождения

2018-04-27 10:30 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене Мелании на день рождения.

Как передает Oxu.Az, oб этом он рассказал в эфире своего любимого телешоу Fox and Friends, передает Mashable.

«Возможно, у меня будут проблемы. Я слишком занят, чтобы искать подарки. У меня нет подарка, но я подарил ей прекрасную открытку и прекрасный букет», - заявил президент.

В четверг, 26 апреля, Мелании Трамп исполнилось 48 лет.

Ранее, 15 февраля, пользователи сети обратили внимание, что первая леди США Мелания Трамп предпочла не упоминать своего мужа в постах, посвященных Дню всех влюбленных. Пост содержал лишь рассказ о планах первой леди на грядущий день.

Кроме того, 23 апреля сообщалось, что первая леди США подобрала оригинальный подарок для президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в Вашингтон с официальным визитом. Мелания Трамп решила вручить ему кусок обивки стула в рамке. Помимо этого, супруга президента взяла на себя хлопоты по подготовке торжественного ужина.